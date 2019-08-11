إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بطلق ناري في مشاجرة بالشرقية

Advertisements

أصيب 6 أشخاص من عائلة عيد بعزبة عيد التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، بطلق ناري، علي خلفية مشاجرة مع أفرد من عائلة أبوشعير، وتم إخطار نيابة بلبيس،بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.



تلقي العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بعزبة عيد التابعة لقرية ميت معلا مركز بلبيس، بنشوب مشاجرة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بطلق ناري وتم نقلهم إلى مستشفي مشتول السوق.



وانتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والمقدم مصطفي رشاد، نائب المأمور، ومباحث المركز برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، إلي العزية لمعرفة تفاصيل المشاجرة.



وأفاد شاهد عيان، بقيام شابين يستقلا دراجة بخارية من عائلة "أبوشعير"، وتصادمهما بطفل من عائلة"عيد" مما أسفر عن حدوث مشاجرة بين عدد من أفراد العائلتين أسفر عن إصابة 6 من أفراد عائلة عيد بطلق ناري، وتم نقلهم لمستشفي مشتول السوق، وتم إحالتهم للنيابة العامة.