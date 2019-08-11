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تعرف على مواصفات سيارة بيجو 3008 GT-Line الجديدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:15 م
تعرف على مواصفات سيارة بيجو 3008 GT-Line الجديدة
سيارة بيجو
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ننشر لكم مواصفات سيارة بيجو 3008 GT-Line الاختبارية الجديدة التي تم طرحها من أيقونه 3008 Adventure Concept، وتخصص السيارة للطرق الوعرة.

وتعتمد السيارة الجديدة على مع محرك البنزين تربو مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 181 حصان و 250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتم تجهيز السيارة بإطارات خاصة للطرق الوعرة مركبة على جنوط من الصلب قياس 17 بوصة، وتتولى تجهيزة حماية قاع السيارة بالمئزر الأمامي حماية منطقة تقنيات الدفع الحساسة على الطرق ذات التضاريس الوعرة.

وعلى سقف السيارة يظهر شريط من مصابيح LED لإنارة الطريق في أصعب الظروف، وإذا قرر الركاب الاستراحة فيمكنهم قضاء الليل في خيمة على سقف السيارة.

وتشمل باقة التجهيزات الخاصة بسيارة المغامرات حامل خلفي للدراجات به دراجة كلاسيكية من بيجو ورقاقات طلاء خاصة على جسم السيارة.
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