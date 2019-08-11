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مذبحة في بوروسيا دورتموند

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:15 م
مذبحة في بوروسيا دورتموند
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي ​بوروسيا دورتموند​ الالماني أن كثير من اللاعبين سيرحلون عن الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن المدافع التركي عمر توبراك هو أقرب لاعبي دورتموند للرحيل هذا الصيف، حيث يمتلك الفريق 6 مدافعين في التشكيلة الحالية لا سيما عقب عودة ماتس هاملس من بايرن ميونيخ.

وقال زورك في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية : "القائمة الحالية كبيرة جدًا فنحن نملك 30 لاعبا في حين يرغب المدرب في استمرار 25 لاعب على الاكثر لذا هناك لاعبون سيرحلون عن النادي قبل انتهاء سوق الانتقالات".
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