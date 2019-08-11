زلزال بقوة 5.0 ريختر يضرب سواحل اليونان
الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:15 م
وكالات
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.0 على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد سواحل اليونان.
ووفقا لهيئة المسح
الجيولوجي الأمريكية وقع الزلزال على بعد
75 كم جنوب غرب مدينة بيرغوس وعلى عمق 10 كم.
ولم يتم تسجيل إصابات أو أضرار مادية.
وفي يوليو الماضي وقع زلزال بقوة 5.1 درجة
على مقياس ريختر على بعد 26 كم شمال غرب أثينا على عمق كيلومترين ترك سكان أثينا على إثره المباني وخرجوا إلى شوارع العاصمة.
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