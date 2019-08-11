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عاجل.. صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن المدرب الجديد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:10 م
عاجل.. صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن المدرب الجديد
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هاني عصام
 
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تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق من العودة للتدريب مرة أخرى.


وأكد المصدر أن فيريرا يفضل الابتعاد عن التدريب ولا يرغب في العودة مرة أخرى، بعد تجربته مع السد القطري، خاصة أنه تلقى عروض مغرية بعدها وبأضعاف ما كان يتقاضاه مع الزمالك لكنه رفض وقرر اعتزال التدريب بشكل نهائي.


ويبحث الزمالك عن مدير فني جديد في الوقت الحالي لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

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