بـ"أسلوب القطع".. سقوط عصابة لسرقة الكابلات الخاصة بشركات الاتصالات



- سيارة مُثبت على لوحاتها المعدنية إستيكر بأرقام مغايرة للحقيقة.

- عدد (4) خطابات منسوب صدورها لشركة الإتصالات تفيد التصريح بأعمال الحفر وصيانة الغرف التابعة للشركة بنطاق دائرة القسم "مزورة".

- تصريح ممهور بخاتم شعار الجمهورية، يفيد الموافقة على أعمال الصيانة المشار إليها مع وضع اللافتات والإرشادات اللازمة بالطريق العام "مزور".

- خطاب منسوب لشركة الإتصالات موجه للجهات المعنية يُفيد تسهيل مأمورية الشركة بتنفيذ أعمال مشروعات الكابلات الخاصة بالشركة "مزور".

- أدوات عبارة عن "مقص حديدى، 5 عتلات حديدية، فأس حديدية، حزام لربط الكابلات".



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الكابلات الخاصة بشركة الاتصالات بأسلوب " القطع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقر أحدهم بإستعارته السيارة من مالكها دون علمه لإستخدامها فى واقعة السرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (12 شخص، من بينهم محكوم عليه مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) حال قيامهم بوضع 11 قمع مروري والقيام بأعمال حفر واستخراج 2 كابل بطول 6 أمتار تابعة لإحدى شركات الإتصالات، وبحوزتهم الآتي: