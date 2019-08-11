طهران لواشنطن: لا تنتظروا منا اتصالًا
الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:05 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى المرشد الأعلى علي خامنئي مستمرة.
وقال المتحدث باسم
الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "انتظار الولايات المتحدة اتصالاً من إيران
لا جدوى منه، لأن طهران لن تكون السباقة في التفاوض مع واشنطن"، مضيفا أن بلاده
"لن تشارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة لا تراعي القوانين الدولية"، وفق
ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وأشار موسوي، إلى
أن رفض التفاوض راجع لما وصفه بـ"الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات
المتحدة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى علي خامنئي، ما يجعل دعوات
واشنطن "غير صادقة لأنها تتزامن من استمرار الضغط والتهديد".ا
Advertisements
المزيد عن: روحاني دعوات التفاوض الأمريكية ترامب ايران امريكا
- خامنئي: بوسع إيران تصدير النفط كما تريد وعقوبات واشنطن لن تحقق شيئا
- عاجل.. طهران: عقوبات واشنطن تقطع طريق الدبلوماسية "إلى الأبد"
- إيران: العقوبات الأمريكية ضد المرشد الأعلى هو إغلاق دائم لمسار الدبلوماسية
- روحاني: العقوبات الأمريكية ستفشل والبيت الأبيض "متخلف عقليا"
- الرئيس الإيراني: البيت الأبيض "متخلف عقليا"
- لعنة "درون"| أمريكا تعلن الحرب على إيران بـ"العقوبات".. وروسيا والصين تنتقدان واشنطن
- إيران: العقوبات الأمريكية المفروضة على خامنئي هي نهاية الدبلوماسية
- خامنئي ردا على العقوبات الأمريكية: ضغوط الولايات المتحدة لن تؤثر على إيران
- إيران: أبواب التفاوض مع ترامب مفتوحة إذا رفعت العقوبات
- إيران تترجع مجددا عن التفاوض على الباليستي