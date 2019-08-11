ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طهران لواشنطن: لا تنتظروا منا اتصالًا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:05 م
طهران لواشنطن: لا تنتظروا منا اتصالًا
روحاني وترامب
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى المرشد الأعلى علي خامنئي مستمرة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "انتظار الولايات المتحدة اتصالاً من إيران لا جدوى منه، لأن طهران لن تكون السباقة في التفاوض مع واشنطن"، مضيفا أن بلاده "لن تشارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة لا تراعي القوانين الدولية"، وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم".

 

وأشار موسوي، إلى أن رفض التفاوض راجع لما وصفه بـ"الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات المتحدة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى علي خامنئي، ما يجعل دعوات واشنطن "غير صادقة لأنها تتزامن من استمرار الضغط والتهديد".ا

 

Advertisements
المزيد عن: روحاني دعوات التفاوض الأمريكية ترامب ايران امريكا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما