السر في التتبيلة.. طريقة عمل الفتة الضاني بصلصة الطماطم

نفسك تعملي فتة العيد ومش عارفة ومش عارفة كمان أن السر في التتبيلة، جربي تحضير واتبعي طريقة عمل الفتة في العيد بصلصة الطماطم وباللحمة الضاني عن طريقة اتباع الخطوات التالية لتقديمها لأفراد اسرتك ولتبهري بها زوجك، إذا كان من عشاق الفتة ولا تعرفين طريقة عمل الفتة الصحيحة.





استمتعي بجو العيد وتألقي في المطبخ الذي يعد مملكة الفتيات، وابهري أفراد اسرتك بـ"الفتة" التي تقومين بإعدادها بنفسك وتجهيزها كاملا عن طريق اتباع التتبيلة المميزة التي نقدمها لكِ في السطور التالية، لسهولة إعداد الفتة في المنزل وإليكِ طريقة عمل الفتة بكل سهولة:





أولا يجب إحضار المكونات التالية:

كيلو لحم ضاني

ورق لورا

بصلة مقطعة أربع قطع

حبهان ومستكة

ملعقة ملح وفلفل

2 ملعقة سمن و6 ملاعق زبدة

6 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة صلصة

¼ كيلو طماطم

ملعقة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

كوب خل

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

كوب مرقة لحم

2 رغيف محمص





وإليكِ طريقة عمل الفتة الضاني بصلصة الطماطم المذهلة:

ضعي اللحم في وعاء به ماء مغلي لى النار، وضعي ورق اللورا والحبهان والمستكة والبصلة وملح وفلفل، واتركيه حتى ينضج.





سخني ملعقتي السمن، ثم حمري اللحم، في مقلاة





ضعي 3 ملاعق من الزبد و3 فصوص ثوم مفرومة، ثم أضيفي الصلصة وعصير الطماطم والكمون ونصف كوب من الخل، واتركيها قليلًا على النار.





ضعي 3 ملاعق من الزبدة و3 فصوص ثوم مفرومة والكزبرة والمرقة، ونصف كوب خل آخر.





ضعي قليلًا من الأرز ثم الخبز المحمص ثم الشوربة والصلصة، وستسبح الفتة جاهزة للتقديم.



