"الإشراف على راحة الحجاج".. مواقف مُشرفة للملك سلمان مع ضيوف الرحمن

كعادتها تزخر المملكة العربية السعودية، في موسم الحج سنويًا بمواقفها الإنسانية التي تجسد حرص المملكة، قيادة وشعبًا، على خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إتمام شعائرهم، وسط أجواء مليئة بالطمئنينة.





ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، و الذي انطلق قبل 21 عامًا، ويركز على حالات عاشت ظروفًا قاسية، حيث رأى ولاة الأمر أن يكافئوها بالحج أو العمرة للأراضي المقدسة، من بينها استضافة 1000 شخص من ذوي شهداء فلسطين.





استضافة 1000 شخص من ذوي شهداء فلسطين

ويعد مشهد استضافة (1000) حاج وحاجة من أُسَر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً، من أبرز المشاهد المؤثرة هذا العام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





استضافة 200 حاج من أسر وذوي ضحايا حادث نيوزيلندا

كما وجه خادم الحرمين الشريفين، باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات ، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ.





الإشراف على الحجاج

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا للملك سلمان وهو يطل على الحجاج في منى، أمس (يوم عرفة)، وأشرف الملك سلمان على راحة الحجاج وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدو مناسكهم بكل يشر وسهولة وأمام.





رسالة للحجاج

دعا العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، المولى عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم. وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجا مبرورا وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم إننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبا، لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير".



العناية بحجاج بيت الله

في سياق متصل، أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، تولي اهتماماً وعناية خاصة بحجاج بيت الله وتعمل على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتوفير سبل الراحة لهم ليتمكنوا من أداء المناسك بكل سهولة ويسر، وفي سبيل ذلك تحرص المملكة على تطوير الخدمات في المشاعر المقدسة بشكل مستمر، ومن أهمها الأعمال الجليلة التي شهدتها والتوسعات العظيمة التي تترافق معها وإنجاز بنية تحتية كبرى وشبكة كبيرة من المرافق الخدمية المتعددة، حيث إن كل هذه الجهود هدفها الرئيس خدمة وراحة الحجاج والمعتمرين والزوار.





وقال العيبان: إن العناية بحجاج بيت الله الحرام رسالة سامية للمملكة ومنهج متوارث لقادة هذه البلاد المباركة، فمنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ظلت المملكة تولي الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن عناية خاصة واهتماماً بالغاً، وقد سار على نهج المؤسس أبناؤه البررة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وجدد العيبان رفض المملكة التام لكل المحاولات الساعية إلى تسييس الحج، والزج بالعلاقات والمواقف السياسية في هذه الشعيرة الدينية.



