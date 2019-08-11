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بـ"بندقية وذخائر ومخدرات".. ضبط خفير مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس بالجناين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:55 م
بـبندقية وذخائر ومخدرات.. ضبط خفير مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس بالجناين
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هبة عبد الحفيظ
 
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أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الجنانين قيام (خفير خاص- مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه والحكم عليه في عدد 4 قضايا "سرقة مواد بترولية - مخدرات - شروع في قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي سرقة مواد بترولية ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 أحكام حبس) بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بالسيارة الملاكي خاصته محرزًا سلاح ناري.

وعقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إستهداف المتهم بعدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه حال إستقلاله سيارته وبحوزته الآتى: بندقية آلية عيار 7،62×39مم بمشتملاتها ( سونكى، تيليسكوب )، وعدد (15) طلقة نارية، وقطعة لمخدر الأفيون وزنت ( 35 جرام )، وقطعة لمخدر الحشيش وزنت ( 5 جرام )، وسلاح أبيض عبارة عن ( مطواة قرن غزال )، ومبلغ مالى قدره (3800 جنيه )، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع والمواد المخدرة للتعاطي والمبلغ المالى من متحصلات جرائمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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