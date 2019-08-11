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سقوط عاطل بحوزته 62 زجاجة خمور في طوخ

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:48 م
سقوط عاطل بحوزته 62 زجاجة خمور في طوخ
خمور
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محمد نبيل
 
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل بحوزته 62 زجاجة خمور ومبلغ مالي بطوخ،وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط "و. ر. ن" 39 سنة عاطل وبحوزته 62 زجاجة خمور مختلفة الأنواع ومبلغ مالي 100 جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18438 لسنة 2019 جنح مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق. 
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