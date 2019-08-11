ما لا تعرفه عن شروط الأهلية في حساب المواطن السعودي
الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:43 م
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ننشر في السطور التالية شروط الأهلية المفترض اتباعها في حساب المواطن السعودي لاستحقاق لدعم الذي يقدمة البرنامج للفئة التي يمكنها الاستفادة من دعم حساب المواطن:
شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي
- أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يكون مستفيد الدعم مقيم في المملكة العربية السعودية، ولا يكون متواجد خارج المملكة بحد أقصى 90 يوما.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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