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ما لا تعرفه عن شروط الأهلية في حساب المواطن السعودي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:43 م
ما لا تعرفه عن شروط الأهلية في حساب المواطن السعودي
حساب المواطن - برنامج سعودي
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ننشر في السطور التالية شروط الأهلية المفترض اتباعها في حساب المواطن السعودي لاستحقاق لدعم الذي يقدمة البرنامج للفئة التي يمكنها الاستفادة من دعم حساب المواطن:

شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي

- أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يكون مستفيد الدعم مقيم في المملكة العربية السعودية، ولا يكون متواجد خارج المملكة بحد أقصى 90 يوما.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 

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