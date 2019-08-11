ما لا تعرفه عن شروط الأهلية في حساب المواطن السعودي

شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي





- أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





- أن يكون مستفيد الدعم مقيم في المملكة العربية السعودية، ولا يكون متواجد خارج المملكة بحد أقصى 90 يوما.





- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.





- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.





- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.