في أول أيام العيد.. ضبط 35 طن مواد غذائية فاسدة في الجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 35 طن مواد غذائية فاسدة في أول أيام عيد الأضحى.









وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط (المدير المسئول) وبتفتيش المخزن تم ضبط (كمية قدرها 8 طن و16 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة منتج نهائى وجميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حول قيام (مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم) بتجميع كميات كبيرة من زيوت الطعام السابق استخدامها "غير صالحة للاستهلاك الآدمي" وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وبيعها لمطاعم الوجبات الجاهزة مسببًا أضرار بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط (المدير المسئول) وبتفتيش المصنع تم ضبط (كمية قدرها 26 طن و665 كيلو جرام "زيت طعام، زيت حار، طحينة" جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي) وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.وكما أكدت التحريات والمعلومات قيام (مالك مخزن غير مرخص لتجميع المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) بتجميع كميات كبيرة من (العصائر، قمر الدين، زيت الزيتون، الزيتون) غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل أسماء تجارية مختلفة بتواريخ صلاحية جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مسببًا أضرار بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.