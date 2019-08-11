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"عمليات الوزراء": عدد المصريين بجميع البعثات 70 ألفا و531 حاجا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:47 م
عمليات الوزراء: عدد المصريين بجميع البعثات 70 ألفا و531 حاجا
اللواء علي هريدي
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رقية جمال
 
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هنأ اللواء علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بغرفة عمليات مجلس الوزراء، الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الغرفة معنية بمتابعة الاحداث على المستوى القومي، ومنوط بها متابعة حدثين رئيسين في هذه الفترة وهما الحج، واستقرار الأحوال اليومية للمواطن المصري.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الغرفة على تواصل دائما مع البعثة المصرية للحج المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أن الغرفة تتابع عملية الحج منذ تفويض الحجاج للمملكة.

وتابع، أن عدد الحجاج المصريين هذا العام 70 ألفا و531 حاجا بجميع البعثات، مشددًا على أن موسم الحج مر هذا العام بدون أي مشاكل أو معوقات.
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