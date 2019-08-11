"صقر" يتبادل التهاني مع أبناء السويس بمناسبة عيد الأضحي "صور"

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمكتبه اليوم الأحد، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد، أبناء السويس وممثلي الكنائس ومديرية الأوقاف والمديريات ورؤساء الاحياء وممثلي الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك.



كما قدم الأنبا بموا أسقف محافظة السويس، والاب انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس والاب بشاى اسحاق بشاي راعي كنيسة الراعي الصالح وعددا من قيادات الكنيسة بالسويس وتبادلت التهاني والتبريكات كما هنأ الأنبا بموا الأخوة المسلمين بمحافظة السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

