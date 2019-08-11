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ننشر تفاصيل نشاط السيسي أول أيام العيد‎

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:46 م
ننشر تفاصيل نشاط السيسي أول أيام العيد‎
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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شيماء جلال
 
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك قيام سيادته بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أطلع الرئيس على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.

كما تفقد الرئيس مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.
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