بالوتيلي يقترب من الانتقال للدوري البرازيلي





اقترب المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب نادي مارسيليا السابق، من الانتقال إلى الدوري البرازيلي بداية من الموسم المقبل عبر بوابة نادي فلامينجو.





واتفق بالوتيلي مع فلامينجو على راتب يصل إلى 180 ألف إسترليني وبمدة تمتد سنتين، واقترب الإعلان الرسمي عن الصفقة في وقت قريب قبل انطلاق الموسم في أمريكا الجنوبية.





وانتهى تعاقد بالوتيلي مع مارسيليا بنهاية الموسم المنقضي، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده مع الفريق الفرنسي ليصبح متاح مجانا في الانتقالات الحالية.



