"150 ألف جنيه للفرد".. سقوط تشكيل عصابي لتزوير جوازات السفر بالإسكندرية
الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:45 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصصوا في تزوير جوازات السفر واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن تورط ( 4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بنشاط واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية منها جوازات السفر والشهادات الحتمية، واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية في عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 100 ألف إلى 150 ألف جنيه مصريًا) عن كل شخص متخذين من حجرة مستأجرة ومحل خردوات بمنطقة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع وسيلة للثراء والكسب السريع.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (ثلاثة من المتهمين) حيث تبين هروب الرابع.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن تورط ( 4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بنشاط واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية منها جوازات السفر والشهادات الحتمية، واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية في عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 100 ألف إلى 150 ألف جنيه مصريًا) عن كل شخص متخذين من حجرة مستأجرة ومحل خردوات بمنطقة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع وسيلة للثراء والكسب السريع.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (ثلاثة من المتهمين) حيث تبين هروب الرابع.
وبتفتيش محل الخردوات الخاص بالمتهمين وكذا الحجرة المستأجرة تم العثور على ما يلي: عدد (453) نماذج أكلاشيهات لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات ومؤسسات حكومية عديدة، وعدد ( 225 ) من قوالب أختام جهات خاصة مختلفة – أختام سفر ووصول الموانى مصرية وأجنبية، ومن بينهم قالب لخاتم شعار الجمهورية، ومجموعة أختام توكيلات بحريةفلاشة كارت ميمورى مثبت بها كمية من المستندات المزورة وحسابات كشوف بنكية وشهادات خبرة وشهادات جامعية حكومية وأجنبية وأيضًاعدد (24) جواز سفر بأسماء مختلفة، و( 20) تأشيرة مقلدة لدول أجنبية،عدد ( 3 ) إقامة منفصلة لدول عربية وأجنبية "مقلدة"، وهي كمية من أوراق منزوعة من جوازات سفر مصرية مثبت بها بعض أختام السفر والوصول.
وكما تم ضبط بعض شهادات التحركات غير مدون بها بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وتعد مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى إصطناع رخصة القيادة الدولية وكذا شيكات بنكية مزورة ومجموعة من شهادات مخالفات مرورية "مزورة"، وتقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية غير مدون بها بيانات، بعض شهادات وقائع طلاق غير مثبت بها بيانات، وصور قيد وفاة وتصاريح دفن ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات، بالإضافة إلى توكيلات رسمية وعقود ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات، وشهادات خبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها لدول أجنبية "مزورة"، وعدد (11) بطاقة رقم قومى بأسماء مختلفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكما تم ضبط بعض شهادات التحركات غير مدون بها بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وتعد مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى إصطناع رخصة القيادة الدولية وكذا شيكات بنكية مزورة ومجموعة من شهادات مخالفات مرورية "مزورة"، وتقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية غير مدون بها بيانات، بعض شهادات وقائع طلاق غير مثبت بها بيانات، وصور قيد وفاة وتصاريح دفن ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات، بالإضافة إلى توكيلات رسمية وعقود ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات، وشهادات خبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها لدول أجنبية "مزورة"، وعدد (11) بطاقة رقم قومى بأسماء مختلفة.
فيما تم ضبط (6) كارنيات منسوب صدورها لنقابة المحامين "مزورة"، وبعض الصور الضوئية لجوازات سفر مختلفة "مصرية وأجنبية" بعض الصور الضوئية لأختام سفر ووصول، رخصة قيادة "مزورة"، و2 كارنيه منسوب صدورهما لنقابة الصحفيين "مزورة"، وعدد من طوابع الدمغة المقلدة لجهات محلية وأجنبية، وجهاز كمبيوتر، عدد (2) طابعة كمبيوتر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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