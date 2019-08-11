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تحمل جنسية أجنبية.. ضبط 4000 قرص إكستاسي ملفوف حول جسد راكبة بالمطار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:35 م
تحمل جنسية أجنبية.. ضبط 4000 قرص إكستاسي ملفوف حول جسد راكبة بالمطار
المتهمة
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط (راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.. حيث أسفر تفتيشها وفقًا للأُطر القانونية عن ضبط (عدد 4000 قرص إكستاسى "مخبأة داخل 4 لفافات حول جسدها" وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء.
هذا وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2،400،000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.
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