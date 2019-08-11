خطة يوفنتوس الأخيرة لخطف "بوجبا"





لايزال يتمسك مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي، باستعادة النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، أن يوفنتوس يحاول التخلص من بعض لاعبيه، من أجل جمع الأموال اللازمة لضم بوجبا قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، المقرر فيه غلق القيد في إيطاليا.

ويسعى البيانكونيري للتخلص من الكرواتي ماندزوكيتش الذي رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وإعادته إلى بايرن ميونخ، وأيضا باولو ديبالا، الذي دخل ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان، بسبب إصرار نيمار على الرحيل، وحاجة باريس لتوفير البديل المناسب له.

وسيكون الأمر صعب على يوفنتوس بسبب غلق باب القيد في إنجلترا، وعدم قيام اليونايتد بضم بديل مناسب لبوجبا.