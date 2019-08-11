ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:33 م
محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك (صور)
اللقاء
Advertisements
طباعة
أحمد الباهي
 
Advertisements
استقبل اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، وفود المهنئين من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات ورجال الدين الإسلامى والنائبة سماح جبرائيل عضو مجلس النواب وعددًا من المواطنين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ المنوفية بالمهنئين، معربًا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مقدمًا التهنئة لجميع شعب المنوفية مؤكدًا بضرورة تقوية وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعًا من خلال التزاور والتصافح والتهاني والتآلف ونشر التراحم بين الناس كافة.

جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد من خلال تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الاحتفالات بعيد الفطر، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما