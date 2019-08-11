آلاف المولطنين في حدائق ومتنزهات الدقهلية احتفالا بعيد الأضحي

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استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة المنصورة وعلي مستوى مدن محافظة الدقهلية الافزالمولطنين المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.



وتوافد المئات على المراكب النيلية بطول كورنيش المنصورة، والحدائق العامة وتسلق الأطفال الأراجيح بالحدائق من بينهم حديقة نروه، وذلك وسط أجواء من البهجة والسعادة.



وانتشر بائعو الألعاب والبلالين في الشوارع العامة والحدائق، وشهد محيط الحدائق والمتنزهات وداخلها تواجد أمني من رجال الشرطة وأفراد الأمن السريين لمنع أية حالات تحرش، كما تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لنشر فرق الإنقاذ المختلفة خلال أوقات الرحلات فضلًا عن التنسيق مع الصحة والأمن لنشر سيارات الإسعاف والمطافئ خارج الحدائق تحسبًا لأي طارئ.



ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية، الدكتور كمال جاد شاروبيم، رفع الطوارئ على مستوى جميع مراكز المدن والأحياء ومتابعة الحدائق والمتنزهات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وفي ذات السياق كثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية من حملاتها على المتنزهات والملاهي والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، وكذلك تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات تسمم غذائى والوقوف على مصدرها، والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.