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سعر الدرهم الاماراتى في مصر اليوم الأحد 11/8/2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:47 م
سعر الدرهم الاماراتى في مصر اليوم الأحد 11/8/2019
سعر الدرهم الاماراتى
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الدرهم الإماراتي استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد، وجاءت أسعار الدرهم على النحو التالى بحسب اخر التقارير الصادرة عن موقع الدولار لايف

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم 

 سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي 
 4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
 4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء 
 4.60 جنيها للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
 4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية 
4.55 جنيها للشراء 
4.60 جنيها للبيع.

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