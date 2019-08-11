إذا فاتتني الصلاة.. ماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية توضح حكم أداء صلاة العيد

إذا فاتتني صلاة العيد.. ماذا أفعل؟، البحوث الإسلامية توضح حكم أداء صلاة العيد، على النحو التالي





أعلنت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حكم أداء صلاة العيد، قائلة "ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين".





وعند الحنابلة أكدوا أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سنة، مؤكدة كما قال المالكية والشافعية.



