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إذا فاتتني الصلاة.. ماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية توضح حكم أداء صلاة العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:27 م
إذا فاتتني الصلاة.. ماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية توضح حكم أداء صلاة العيد
صلاة العيد - صورة ارشيفية
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إذا فاتتني صلاة العيد.. ماذا أفعل؟، البحوث الإسلامية توضح حكم أداء صلاة العيد، على النحو التالي

أعلنت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حكم أداء صلاة العيد، قائلة "ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين".

وعند الحنابلة أكدوا أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سنة، مؤكدة كما قال المالكية والشافعية.

ولا ينبغي أن يتم ترك صلاة العيد أو يتم التهاون فيها، لمن وجبت عليه، وإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، كما ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.
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