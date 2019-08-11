شقيقان يصعدان أعلى سطح منزلهما ويهددان بالانتحار بالمنصورة.. ونهاية "غير متوقعة"
الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:43 م
هبة عبد الحفيظ
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أقدم شقيقان على الصعود أعلى منزلهما وتهديد الأهالي بالانتحار قفزا من فوقه بالمنصورة.
وتبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بقيام شخصين بالصعود أعلى سطح أحد المنازل الكائنة بمنطقة كفر البدماص بدائرة القسم مهددان بالانتحار .
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص تبين قيام كل من: مسجل شقي خطر، "سرقات عامة"، سن 41، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس نتيجة رطم رأسه بباب صاج أعلى سطح منزله، وشقيقه "مسجل شقي خطر فرض سيطرة، سن 39، مصاب بخدوش بالجسم، نتيجة إصابة نفسه بشفرة موس، بالصعود أعلى سطح منزلهما مهددان بإلقاء نفسهما، وقد تم إسداء النصح لهما واحتوائهما حيث امتثلا.
وبمناقشتهما قررا قيامهما بذلك لمرورهما بضائقة مالية لقيام مسئولي حي شرق المنصورة برفع الإشغالات من شارع قناة السويس بدائرة القسم ومن بينها ( نصبة للمشروبات الساخنة ) خاصة بالأول، وتم تحويلهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الواقعة.
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