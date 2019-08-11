عرض مغري من ريال مدريد لضم نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يواصل محاولاته لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقدم عرضا ضخما لضمه في قترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو سنويا لنيمار في حال انتقاله لريال مدريد لمدة 5 مواسم وهو ما يفوق راتب نيمار الحالي الذي يتقاضاه مع باريس سان جيرمان والبالغ نحو 36 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة انتقال نيمار إلى ريال مدريد، فإنه سيكون ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وعلقت الصحيفة الإسبانية معنونة :" فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب".





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد عرض على PSG الحصول على نيمار مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى لوكا مودريتش نجم الملكي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، حيث صرح نيمار في مقابلة مع قناة او ماي جول على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت الريمونتادا الشهيرة مع برشلونة التي فاز فيها على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.





وعلى صعيد آخر، نفى خوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة مفاوضات النادي بشأن عودة نيمار قائلاً : " لا توجد حالة نيمار، وفقا للوضع الراهن فإن عودة نيمار غير مطروحة للنقاش، فهو ليس سعيدا في باريس لكن هذا الموقف يجب أن يتم حله في باريس".