خروجة العيد.. تعرف على التفاصيل الكاملة لأفلام عيد الأضحى

يتوقع الكثير بأن يكون موسم الأضحى هذا العام هو الأقوى، نظرا لتنافس عدد من نجوم الشباك على استحواذ كل منهم على أعلى نسبة من الإيرادات.

ويرصد "الفجر الفني" في هذا التقرير أهم أفلام موسم عيد الأضحى 2019، وجاءت القائمة النهائية للأفلام كالتالي:

5- "ولاد رزق 2 ..عودة أسود الأرض"

يأتي على رأس قائمة هذه الأفلام "ولاد رزق 2 ..عودة أسود الأرض" بطولة الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

4- "خيال مآتة"

ويشارك في منافسات موسم الأضحى أيضا الفنان أحمد حلمي بفيلمه الجديد "خيال مآتة"، والذي يأتي بعد غياب 3 سنوات عن المشاركة السينمائية، والتي كان آخرها فيلم "لف ودوران" مع دنيا سمير غانم.

وتدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف يجسد شخصيته أحمد حلمي، تراوده الشكوك في كل ما حوله، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمي في أغلب المشاهد.

الفيلم بطولة أحمد حلمي ومنة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.

3- "الفيل الأزرق 2"

الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" هو استثمار كبير لنجاح الجزء الأول، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، و إياد نصار وهند صبري، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

2- "الكنز 2"

أيضا جاء فيلم "الكنز 2" استثمارا لنجاح الجزء الأول، وتدور أحداثه حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

الفيلم من بطولة النجوم محمد سعد، محمد رمضان وهند صبري وروبي أمينة خليل وأحمد رزق، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال.

1- "أنت حبيبى وبس"

هو أول بطولة مطلقة للمطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة بوسى، ويشاركهما فى بطولته الراقصة صافيناز، وهالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، ومحمد ثروت، وإخراج أحمد البدرى.

يظهر محمود الليثى خلال أحداث الفيلم فى دور مطرب شعبى يرث ثروة مالية ضخمة وقدرها 10 ملايين جنيه، ولكن بشرط أن يتزوج من بوسى، وخلال أحداث الفيلم تقع فى حبه صافيناز.