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راتب خيالي من ريال مدريد لضم نيمار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:22 م
راتب خيالي من ريال مدريد لضم نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يخطط لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط ترقب كبير من برشلونة.


وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار يسعى للرحيل عن PSG والعودة إلى برشلونة لكن تدخل ريال مدريد في الصفقة أثار الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قدم عرضًا سوبر لنيمار، حيث سيحصل النجم البرازيلي على راتب قدره 40 مليون يورو خاليًا من الضرائب.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإن نيمار ينتظر تقدم برشلونة بعرض، حيث يسعى للعودة للبلوجرانا.

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