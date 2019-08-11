زي النهاردة.. الأهلي يحقق فوز تاريخي على روما الإيطالي "فيديو"

التقى في مثل هذا اليوم 11 أغسطس 2002، فريق الأهلي المصري مع نظيره روما الإيطالي، في مباراة ودية تحت شعار يوم الصداقة المصري الإيطالي.





وقدم الأهلي أمام 70 ألف مشجع، واحدة من أفضل مبارياته التاريخية أمام بطل الكالتشيو الذي ضم كوكبة من النجوم في مقدمتهم جوارديولا وباتيستوتا ومونتيلا .





وقاد الأهلي في هذا اللقاء الهولندي جو بونفرير كمدير فني وخاض اللقاء بتشكيل مكون من:

عصام الحضري - ابراهيم سعيد - وائل جمعة - شادي محمد - محمد عمارة - ياسر رضوان - حسام غالي - ايفلينو - جلبرتو - خالد بيبو - أحمد بلال.

بينما بدأ المخضرم كابيلو مدرب روما في هذا الوقت اللقاء بتشكيل مكون من:

انطوبتولي وسارتور وزمبينا وصامويل وبانوتش وليماوايمرسون وتوماس وجوارديولا وكاسانو مونيتلا وبامتسيوتا.

وشهد اللقاء غياب قائد روما فرانشيسكو توتي الذي غاب عن الملاعب لمدة شهرين لإصابة في ركبته.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، للأهلي إبراهيم سعيد (20)، والأنجولي ايفلينو لوبيز (43)، ولروما فينتشنزو مونتيلا من ركلة جزاء (47).





وأبدي كابيلو مدرب روما عقب اللقاء إعجابه بالمستوي الذي ظهر به الثنائي حسام غالي وخالد بيبو في هذه المباراة وقال انه انبهر بادائهما.