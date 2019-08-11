مدير مجزر البساتين: فتح أبواب المجزر للمواطنين بالمجان خلال عيد الأضحى

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قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، إن الاستعداد لعيد الأضحى بدأ منذ أسبوعين، وتم الانتهاء من صيانة جميع العنابر، والتنظيف العميق لها، ومراجعة شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء.



وأضاف "رمضان"، خلال حواره مع مراسل برنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أنه تم فتح صالتين لاستقبال الأضاحي حتى الآن، أحدهما للمواطنين والأخرى للجمعيات الخيرية التي تخرج صك الأضحية.



وتابع، أن الذبح في المجزر يتم وفقًا للشريعة الإسلامية، وبعد عملية السلخ والتجويف يقوم الطبيب البيطري بالكشف الروتيني على الحيوان للتأكد من صلاحيه اللحوم للاستهلاك، مشيرًا إلى أنه وجد حالة إصابة وتم إبلاغ المُضحي وإعدام الجزء المصاب الغير صالح للاستهلاك.



ونوه مدير عام مجزر البساتين، إلى أن جميع المخلفات يتم التخلص منها بالشبكة المخصصة للمجزر ويتم معالجتها بشكل معين حتى لا تؤثر على الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المضحي عليه أن يختار الذبيحة الجيدة من العيوب الظاهرية.



وشدد، على أن المجزر يفتح أبوابه للمضحين للذبح به مجانًا من حيث رسوم المجزر خلال أيام عيد الأضحى، بينما المضحي يكون معه جزار أو الاتفاق مع الجزارين الموجودين بالمجزر على تكلفة الذبح.

