كاظم الساهر يزور مركز الحسين للسرطان لدعم المرضى في العيد (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للنجم العراقي كاظم الساهر عددا من الصور خلال زيارته لمركز الحسين للسرطان، للاطمئنان عليهم ودعمهم نفسيًا في احتفالات المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

حيث قام بجولة في مختلف المرافق والأقسام وتعرف على أحدث التقنيات العالمية المتوفرة فيه، كما تخللت زيارته الاطمئنان على أحوال الأطفال ممن يتلقون العلاج في المركز.

وخلال جولة الساهر التي رافقه فيها شريف السعيد، عضو هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ونسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، أبدى الفنان إعجابه الشديد بالمستوى المتقدم للرعاية الشمولية التي يقدمها المركز للمرضى الأطفال والكبار من مختلف أنحاء الوطن العربي، مشيراً إلى اعتزازه بوجود مثل هذا الصرح الطبي الذي يعد مفخرة عربية حقيقية على كافة المستويات.

على صعيد آخر، يستعد كاظم الساهر لإحياء حفلين داخل اسطنبول يومي 12 و13 أغسطس الجاري احتفالا بعيد الأضحى.