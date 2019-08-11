"التسمية والتكبير والصلاة على النبي".. تعرف على صيغة الدعاء الصحيحة عند ذبح الأضحية في العيد
الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:40 ص
Advertisements
Advertisements
التسمية والتكبير والصلاة على النبي، ننشر صيغة الدعاء الصحيحة التي يجب على المسلم قولها عند ذبح الأضحية في العيد، وفقا لما أقرته دار الإفتاء المصرية:
قالت دار الإفتاء المصرية، يجب عند ذبح الأضحية الدعاء، ويقول الذابح "اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".
ويستحب بعد التسمية، التكبير ثلاثا، والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول.
والإحسان في الذبح بحد الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها.
Advertisements
المزيد عن: ذبح الاضحية دعاء الاضحية دار الافتاء المصرية التسمية الافتاء
- تعرف على مستحبات ذبح الأضحية
- طرق تقسيمها وتوزيعها.. كل ما تريد معرفته عن نحر الأضحية
- سؤال وجواب.. هل يجب أن يكون الذابح مالكا للأُضحِية؟
- دعاء يقوله المضحى عند ذبح الأضحية في العيد
- تعرف على أساسيات الدعاء يوم عرفة
- تعرف على مستحبات الذبح وفقا للإفتاء
- طريقة تقسيمها وتوزيعها.. ماذا تعرف عن ذبح الأضحية؟
- الإفتاء: يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد المضحِّي
- قبل الذبح| تعرف على دعاء ذبح الأضحية في العيد