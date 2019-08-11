"التسمية والتكبير والصلاة على النبي".. تعرف على صيغة الدعاء الصحيحة عند ذبح الأضحية في العيد

التسمية والتكبير والصلاة على النبي، ننشر صيغة الدعاء الصحيحة التي يجب على المسلم قولها عند ذبح الأضحية في العيد، وفقا لما أقرته دار الإفتاء المصرية:





قالت دار الإفتاء المصرية، يجب عند ذبح الأضحية الدعاء، ويقول الذابح "اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".





ويستحب بعد التسمية، التكبير ثلاثا، والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول.



