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"التسمية والتكبير والصلاة على النبي".. تعرف على صيغة الدعاء الصحيحة عند ذبح الأضحية في العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:40 ص
التسمية والتكبير والصلاة على النبي.. تعرف على صيغة الدعاء الصحيحة عند ذبح الأضحية في العيد
ذبح الأضحية
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التسمية والتكبير والصلاة على النبي، ننشر صيغة الدعاء الصحيحة التي يجب على المسلم قولها عند ذبح الأضحية في العيد، وفقا لما أقرته دار الإفتاء المصرية:

قالت دار الإفتاء المصرية، يجب عند ذبح الأضحية الدعاء، ويقول الذابح "اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

ويستحب بعد التسمية، التكبير ثلاثا، والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول.

والإحسان في الذبح بحد الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها.
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المزيد عن: ذبح الاضحية دعاء الاضحية دار الافتاء المصرية التسمية الافتاء
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