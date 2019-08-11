"الأرصاد" تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم ارتفاع درجة الحرارة اليوم الذي وصل لـ 38 درجة على القاهرة، إلا أن هناك انخفاضا في نسب الرطوبة عن الأيام الماضية، مما يعوض الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.



ووجه "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، نصائح للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشر خلال فترة الظهيرة، بدون وضع غطاء واقٍ للرأس.



وأوضح، أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة خلال هذه الأيام، خاصة على الطرق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، مناشدًا المواطنين المتوجهين للسواحل الشمالية بتوخي الحذر أثناء القيادة والقيادة بهدوء قدر الإمكان.



ونوه "شاهين"، إلى أن الجو ممتع جدًا على السواحل الشمالية خاصة على الشواطئ وتسمع للمواطنين بالاستمتاع بأيام العيد، حيث تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية لـ 32 درجة، ونسب الرطوبة 85%.

