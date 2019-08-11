ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد" تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:42 ص
الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم ارتفاع درجة الحرارة اليوم الذي وصل لـ 38 درجة على القاهرة، إلا أن هناك انخفاضا في نسب الرطوبة عن الأيام الماضية، مما يعوض الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ووجه "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، نصائح للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشر خلال فترة الظهيرة، بدون وضع غطاء واقٍ للرأس.

وأوضح، أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة خلال هذه الأيام، خاصة على الطرق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية، مناشدًا المواطنين المتوجهين للسواحل الشمالية بتوخي الحذر أثناء القيادة والقيادة بهدوء قدر الإمكان.

ونوه "شاهين"، إلى أن الجو ممتع جدًا على السواحل الشمالية خاصة على الشواطئ وتسمع للمواطنين بالاستمتاع بأيام العيد، حيث تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية لـ 32 درجة، ونسب الرطوبة 85%.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما