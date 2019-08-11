زيدان يضغط على ريال مدريد والسر في "نيمار"





عاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لممارسة الضغط على إدارة الفريق الملكي من أجل تنفيذ وعودهم له في الانتقالات الحالية، وتدعيم الفريق بصفقة مميزة في خط الوسط.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت عن دخول ريال مدريد، في مفاوضات قوية مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وفي حال إتمام هذه الصفقة لن يكون هناك مجالا لضم لاعبين أخرين.

وكان زيدان قد قام بوضع خيارين أمام إدارة الميرينجي لتدعيم خط الوسط، الأول وهو بوجبا والذي انتهت فرصه في الصيف بسبب تمسك اليونايتد به،والثاني هو فان دي بيك ويتباطئ ريال مدريد في إنهاء الصفقة بصورة غير مفهومة.

وأكد زيدان لإدارة ناديه أنه في حال عدم التعاقد مع لاعب وسط قبل بداية الموسم المقبل، سيؤثر هذا بصورة واضحة على مستوى الفريق وهو ما ظهر جليا في المباريات التحضيرية خاصة الخسارة الساحقة على يد أتليتكو مدريد بسباعية مقابل ثلاث أهداف.