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الملك سلمان: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعبا لراحة الحجاج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:35 ص
الملك سلمان: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعبا لراحة الحجاج
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 
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هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعيد الأضحى المبارك.

 

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر: "نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم. وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير".

 

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل السبت إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

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