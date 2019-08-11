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مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام اطلع بره

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:33 ص
مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام اطلع بره
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الفجر الرياضي
 
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استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمباراة اطلع برة بطل جنوب السودان.

 

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الأهلي واطلع برة في ذهاب دور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

 

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

 

ثلاثي خلف المهاجم: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات.

 

خط الهجوم: وليد أزارو.

 

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