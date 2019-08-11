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الآلاف يتظاهرون في بوخارست مطالبين باستقالة الحكومة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:11 ص
الآلاف يتظاهرون في بوخارست مطالبين باستقالة الحكومة
بوخارست
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تظاهر آلاف الرومان في بوخارست للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتظاهرة احتجاجية مماثلة فرقتها قوات الأمن بالقوة، مما أسفر عن سقوط مئات الجرحى.

 

والمتظاهرون الذين قدرت وكالة الأنباء الرسمية عددهم بـ24 ألف شخص، تجمعوا أمس السبت أمام مقر الحكومة رافعين الأعلام الوطنية ومرددين هتافات مناوئة للحكومة مثل "لصوص" و"استقيلوا".

 

وقال بوغدان إليسكو، طالب الطب البالغ من العمر 19 عاما، إن "البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. لا يوجد مستقبل للشباب هنا". وأضاف: "نريد حكومة تعمل من أجلنا وليس لمصالحها الخاصة".

 

بدورها، قالت لينوتا إيانكو (60 عاما) إنها تتظاهر احتجاجا على "ظلم الحياة اليومية" وفساد الطبقة السياسية والنظام الصحي المتهالك.

 

وكان كلاهما من بين حوالي 80 ألف متظاهر تجمعوا في المكان نفسه قبل عام تماما، في 10 أغسطس 2010 في احتجاج سلمي تصدت له قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات، مما أسفر عن إصابة أكثر من 450 شخصا بجروح.

 

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المزيد عن: بوخارست الذكرى السنوية الاولى الآلاف يتظاهرون استقالة الحكومة
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