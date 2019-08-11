فالفيري يعلق على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني على إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق مؤكدا سعادته بمجموعة اللاعبين المتواجدين بالفريق حاليًا.





وعن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد، قال فالفيردي في تصريحات لوسائل الإعلام : "إنني سعيد باللاعبين المتواجدين لدينا، فهم لاعبون جيدون للغاية، لا أعرف ماذا سيحدث".





وعن احتمالات رحيل راكيتيتش، قال فالفيردي : "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ولا يزال ولكنني بالطبع لا يمكنني تأكيد ما إذا كان سيستمر كذلك في الموسم المقبل".





واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً :"يحتمل أن تشهد مباراة نابولي نفس التشكيلة الأساسية التي سأختارها لمباراة بيلباو وربما لا، سنرى ما يحدث".