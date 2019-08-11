حكايات اليوم.. ميلاد نجاة الصغيرة.. ورحيل نور الشريف

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 11 أغسطس، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 11 أغسطس، حادث قطار الإسكندرية إنتهى بوفاة 49 شخص، فضلًا عن ميلاد الفنانة نجاة الصغيرة، ورحيل الفنان نور الشريف.









اغتيال بكر صدقي

في مثل هذا اليوم عام 1937، تم اغتيال الفريق بكر صدقي، وهو أول عسكري تدخل في شؤون السياسة في العراق.





وهو عسكري وسياسي عراقي من أبوين كرديين، ولد في قرية عسكر القريبة من مدينة كركوك، درس في إسطنبول في المدرسة الحربية (الكلية العسكرية لاحقاً) وتخرج منها ضابطا في الجيش العثماني، وشارك في الحرب العالمية الأولى في آخر سنينها، وبعد نهاية الحرب واندحار (الدولة العثمانية) انضم إلى الجيش العراقي الذي تأسس في 1921م، وعين برتبة ملازم أول، ولقد كانت له ميول قومية عربية بالرغم من إنتسابه لأسرة كردية، ولذلك فقد تلقفه أنصار القومية العربية من طبقة الحكام العراقيين.





حادث قطار الإسكندرية

و11 أغسطس 2017، وقع حادث تصادم في مصر بين قطار ركاب قطار 13 اكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة - الإسكندرية، يودي بحياة 49 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.





وكان القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفًا بالخط الطوالي بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فني به أثناء رحلته، قبل أن يأتي القطار الآخر رقم 13 القادم من القاهرة ويصطدم به من الخلف بقوة مما أدى إلى انقلابه من على شريط سكة الحديد، نتيجة تجاوز سائق القطار رقم 13 للسرعة المقررة.





ميلاد نجاة الصغيرة

و نجاة محمد كمال حسني البابا الشهيرة بـنجاة الصغيرة من مواليد 11 أغسطس 1938، وهي مغنية وممثلة عربيةمصرية من أسرة شامية دمشقية، وهي من أشهر رموز الموسيقى العربية في "العصر الذهبي" للخمسينات والستينات من القرن العشرين، اعتزلت الغناء عام 2002 ثم عادت للغناء أول عام 2017.





رحيل نور الشريف

والفنان نور الشريف رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، واشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح، بدأ حياته الفنية عام 1967 عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكأن الأول على دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاماً.