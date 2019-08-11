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عكرمة صبري: اقتحام الاحتلال لباحات الأقصى جريمة نكراء لإفساد فرحة المسلمين بالعيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:51 ص
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رقية جمال
 
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أكد الشيخ الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا، أن اقتحام المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى، فيه غدر وهجوم؛ لكوننا تركنا الساحة شبه فارغة.

وأضاف "عكرمة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد"، اليوم الأحد، أن الاحتلال حاول التمويه بالحديث عن تراجع "نتنياهو" عن إدخال المستوطنون، فاطمئن المسلمين وخرجوا من باحات الأقصى، وجاء الهجوم لقمع ما تبقى من المسلمين هناك، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف تقوم بنقل المصابين الآن.

وتابع، أن هذا الهجوم لن يكسب الاحتلال أي حق، وإنما سيزيد الناس تمسكنا بالأقصى، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد تلبية احتياجات اليهود المتطرفين، ويريد أن يثبت أنه رجل الدولة، ويكسب أصوات الشعب اليهودي للفوز بالانتخابات القادمة.

وشدد، على أن اقتحام الاحتلال لباحات الاقصى جريمة نكراء لإفساد فرحة المسلمين بالعيد المبارك، مشددًا على أن الآن هناك مواجهات خارج الأقصى في الأحياء، متوقعًا انسحاب قوات الاحتلال وإغلاق باب المغاربة ومنع المستوطنين من الاقتحام لكون الوضع متوتر جدًا، موضحًا أن المستوطنون لم يدخلوا المسجد الأقصى حتى الآن، وإنما قوات الاحتلال تحاول تمهيد الطريق لهم من خلال قمع المسلمين وإطلاق قنابل الغاز على المصلين.
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