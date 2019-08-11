صلاح يتصدر قائمة المرشحين للحذاء الذهبي للبريمير ليج في الموسم الجديد

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول قائمة المرشحين لحصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد (2019-2020) وفقاً لاستفتاء للمشجعين.

وتوقع 26% من زوار صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يحصد صلاح الجائزة، بينما تقاسم كل من بيير إمريك أوباميانج وهاري كين وسيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلنج بقية الأصوات بعد مشاركة حوالي 33 ألف شخصًا.

يذكر أن صلاح (27 عاما) يسعى للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي بعد حصد آخر نسختين بتسجيل 32 هدفًا في موسم (2017-18) و22 هدفًا في الموسم الماضي (2018-19).