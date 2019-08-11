ليبيا.. خرق للهدنة الأممية وتبادل اتهامات بين الطرفين
الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:43 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أفادت مصادر "العربية"، الأحد، عن مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، والجيش الوطني يتهم قوات موالية للوفاق بخرق الهدنة.
وأشارت المصادر
إلى تبادل اتهامات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق حول مصادر النيران بطريق المطار.
وكانت بعثة الأمم
المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية
في عيد الأضحى.
وأعلنت قيادة الجيش
الوطني الليبي، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.
كما أعلنت حكومة
الوفاق قبولها الهدنة التي قالت إنها ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر
أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين.
وطالبت البعثة
الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
Advertisements
المزيد عن: ليبيا خرق للهدنة الأممية الهدنة الأممية الجيش الليبي
- بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو جميع الأطراف لهدنة من الساعة 4 إلى 6 مساءا
- "موجريني": لابد من تطبيق كامل لهدنة إنسانية في ليبيا والعودة للمفاوضات
- "العربية": الجيش الليبي يصد هجمات على مطار طرابلس
- طرابلس.. الجيش الليبي يصد هجمات على المطار
- ليبيا.. تجدّد الاشتباكات في طرابلس بطريق المطار
- البعثة الأممية في ليبيا تدعو لهدنة إنسانية خلال عيد الأضحى
- البعثة الأممية في ليبيا تدعو لهدنة إنسانية خلال عيد الأضحى
- حكومة الوفاق الليبية تعلن هدنة إنسانية في عيد الأضحى
- الجيش الليبي يوافق على الهدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى
- "المسماري" يعلن هدنة عسكرية في تخوم لمدة يومين