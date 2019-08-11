"القاهرة الجديدة": إزالة التعديات والإشغالات وشوادر الأغنام بالمدينة

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية بمنطقة الامتداد بالمدينة، رافقه خلالها المهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، ومسئولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة أعمال تطوير الطرق والمرافق بمنطقة الامتداد بشارع الـ90 الجنوبي.





وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بالطرق والمرافق من المياه والصرف الصحي في المواعيد المحددة، وبجودة عالية، موجهاً بضرورة العمل على تطوير المنطقة، وكذا المتابعة الدورية حتى يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير.





وفي سياق آخر أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات والقضاء على ظاهرة النباشين، وتم التحفظ على عدد من مركبات "التروسيكل"، بالتعاون مع إدارة التنمية وأمن جهاز المدينة، وكذا تم إيقاف أعمال غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 12 بالحي الأول بالمنطقة الأولى، وتم إخلاء القطعة من العمال والتحفظ على المعدات بمقر الجهاز، وإيقاف أعمال صب غرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 110 بالحي الأول بالمنطقة الثانية، وكذا تم إيقاف أعمال مخالفة بالعمارة 296 بالحي الثالث، وإزالة عدد 2 شادر أغنام بالحي الثالث.





وأضاف رئيس الجهاز أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وشوادر الأغنام بالمجاورات السادسة والعاشرة بالتجمع الأول، وكذا إيقاف أعمال غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 169 بمنطقة البنفسج 10، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة.