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الصين تدعو بريطانيا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:39 ص
الصين تدعو بريطانيا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
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وكالات
 
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دعت الصين بريطانيا أمس السبت إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية بعدما طالب وزير الخارجية البريطاني بإجراء تحقيق مستقل في الاحتجاجات الأخيرة في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة.

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني دعا إلى التحقيق الجمعة بعد اتصال هاتفي مع الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام".

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان: "من الخطأ ببساطة أن تتصل الحكومة البريطانية مباشرة بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج لممارسة الضغط".

 

وأضافت: "يحث الجانب الصيني بجدية المملكة المتحدة على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن توجيه اتهامات عشوائية ومثيرة بشأن هونج كونج".

 

وتابعت قائلة: أن "هونج كونج لم تعد مستعمرة بريطانية وليس للمملكة المتحدة أي حقوق إشرافية عليها".

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