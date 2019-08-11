"الإسكان": تطوير طريق الواحات بطول ٣٠ كيلو متر وتنفيذ 8 كباري

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تطوير طريق الواحات، بطول حوالى ٣٠ كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ ٨ كبارى (جارٍ حاليا تنفيذ 5 كبارى منها)، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، به ٣ حارات مرورية لكل اتجاه بعرض ١٦.٧٥ م، بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر.





وأضاف المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: تشمل الأعمال أيضاً تطوير حارات طريق الواحات الرئيسى بطول ١٧ كم ورفع كفاءته، وعمل توسعة للطريق، ورفع كفاءة أعمال الإنارة ووضع إشارات تحذيرية وإرشادية، مع الأخذ فى الاعتبار مسارات (BRT)، والعمل على حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، مما يؤدى لسيولة الحركة المرورية لتقليل الحوادث.





وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الأعمال الصناعية، تشمل، كوبرى ٢، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطى لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية (جزء من الدائرى الأوسطى من طريق الواحات حتى الفيوم)، وكوبرى ٣، ويوفر عمل دوران خلفى حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر، وكوبرى ٦، ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه لطريق الفيوم، وكوبرى ١٨، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الإجتماعى ٨٠٠ فدان من وإلى طريق الواحات، بجانب تقاطع رقم ٨، وبه نفق وكوبرى لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائرى مع طريق الواحات، بالإضافة إلى تنفيذ ٦ كبارى مشاة.



