صحيفة أرجنتينية تفجر مفاجأة جديدة في مفاوضات الزمالك ورامون دياز





أفادت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم أن نادى الزمالك المصري على مشارف التعاقد مع رامون دياز المدير الفنى الأرجنتينى لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية أن المدرب الأرجنتينى إقترب من تدريب الزمالك ولكن ينقص فقط بعض التفاصيل لإتمام التعاقد.

وكشفت الصحيفة عن الرقم المادى الذى سيحصل عليه دياز خلال تدريبه للزمالك فى حال التعاقد وهو 2 مليون يورو مع إصطحاب 7 مساعدين له.

وأشارت الصحيفة أن دياز سيحصل على نصف ما كان يحصل عليه خلال فترة تدريبه لنادى بيراميدز الموسم المنقضي