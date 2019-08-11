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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أول أيام عيد الأضحي اليوم الأحد 11/8/2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:30 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أول أيام عيد الأضحي اليوم الأحد 11/8/2019
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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عاد سعر الريال السعودي لحالة الاستقرار خلال تعاملات أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد، وكانت قد شهدت الأيام الماضية اقبال كبير على الريال السعودي بالبنوك بالتزامن ممع موسم الحج وهو ما أدى لارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض "الفجر" سعر الريال السعودي اليوم السبت بالبنوك ومكاتب الصرافة بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها الدولار لايف، بهدف تقديم خدمة متميزة للقارئ، وقد جاءت الاسعار كالتالي:


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

 

سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع

 

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

 فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

 

dollor to riyal  

3.75 ريال سعودي

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