رياح عاتية تحطم ملعب ألكمار الهولندي
الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:26 ص
وكالات
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أدت الرياح العاتية الى انهيار جزء من مدرجات ملعب نادي ألكمار الهولندي لكرة القدم، مع تأكيد مسؤولين أنه كان خاليا تماما لدى حصول الحادث، السبت.
وأظهرت الصور انهيار
جزء من مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 17 ألف شخص، وأنشئ في المدينة الهولندية الشمالية
قبل 13 عاما.
وقال المدير العام
للنادي روبرت إينهورن "فوجئنا جميعا بما حصل. نعاني من صدمة كبيرة، لكننا سعداء
لأن أحدا لم يصب بأذى".
وأشار الى أن نادي
ألكمار سيقوم "بدراسة مع الخبراء في هذا المجال. عندما يكتمل التحقيق سنتمكن من
الإدلاء بتفاصيل إضافية. لا يزال الأمر مبكرا جدا"، مشددا على أن "أي مباراة
لن تقام في الملعب طالما أنه ليس آمنا".
وكان من المقرر
أن يستضيف النادي على ملعبه الخميس، مباراة ضد ماريوبول الأوكراني ضمن الدور التمهيدي
الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
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