ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رياح عاتية تحطم ملعب ألكمار الهولندي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:26 ص
رياح عاتية تحطم ملعب ألكمار الهولندي
ملعب ألكمار الهولندي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أدت الرياح العاتية الى انهيار جزء من مدرجات ملعب نادي ألكمار الهولندي لكرة القدم، مع تأكيد مسؤولين أنه كان خاليا تماما لدى حصول الحادث، السبت.

 

وأظهرت الصور انهيار جزء من مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 17 ألف شخص، وأنشئ في المدينة الهولندية الشمالية قبل 13 عاما.

 

وقال المدير العام للنادي روبرت إينهورن "فوجئنا جميعا بما حصل. نعاني من صدمة كبيرة، لكننا سعداء لأن أحدا لم يصب بأذى".

 

وأشار الى أن نادي ألكمار سيقوم "بدراسة مع الخبراء في هذا المجال. عندما يكتمل التحقيق سنتمكن من الإدلاء بتفاصيل إضافية. لا يزال الأمر مبكرا جدا"، مشددا على أن "أي مباراة لن تقام في الملعب طالما أنه ليس آمنا".

 

وكان من المقرر أن يستضيف النادي على ملعبه الخميس، مباراة ضد ماريوبول الأوكراني ضمن الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

 

Advertisements
المزيد عن: هولندا رياح عاتية تحطم ملعب ألكمار الهولندي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما