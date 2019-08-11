عضو مجلس الأوقاف الإسلامية: اقتحام الأقصى رسالة للعرب والمسلمين

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قال حاتم عبد القادر، عضو مجلس الأوقاف الإسلامية، إن اقتحام المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى، والاعتداء على المصلين رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر بأن هناك أهداف إسرائيلية أصبحت معلنة وواضحة في المسجد الأقصى.



وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد"، اليوم الأحد، أن هذه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى رسالة للعرب والمسلمين الذين يقفون موقف المتفرج إزاء ما يجرى من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.



وتابع، أن اقتحام الأقصى اليوم، الذي كان وحشيًا ودمويًا هو استعراض للقوة في مظهر وحشي، مشددًا على أن المواطنون مازالوا متواجدون بالمسجد الأقصى، مشددًا على أن المستوطنون لم يتمكنوا من دخول الأقصى حتى الآن، وهذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يتم اقتحام المسجد الأقصى فيها.



وأكد، أن هذه الإجراءات لن تخيفنا أو تردعنا او تثنينا عن الرباط في المسجد الأقصى، والتأكيد على إسلاميته، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الأقصى هو دعاية انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

