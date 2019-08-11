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مواطن يذبح عجلا داخل مدرسة في بنها.. وتحويل مديرها للتحقيق

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:23 ص
مواطن يذبح عجلا داخل مدرسة في بنها.. وتحويل مديرها للتحقيق
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محمد نبيل
 
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حررت أجهزة مجلس مدينة بنها، محضر مخالفة ذبح خارج مجزر حكومي لمواطن استغل إجازة العيد وقام بذبح أضحيته داخل مدرسة ابن خلدون، التابعة لإدارة بنها التعليمية المجاورة لديوان عام المحافظة مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم العجل مما يمثل كارثة بيئية بالمدرسة، على الرغم من قرب المدينة من مجزر قرية كفر الجزار.

وانتقل على الفور حمدي سلامة رئيس مدينة بنها لموقع الذبح المخالف وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطر عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الذي أكد أنه سيتم اتخاذ اجراء قانوني لمدير المدرسة والحارس وإحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق فيها وتوقيع أقصي العقوبات على المتسببين بهذه الواقعة.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية قد ناشد أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم وأكد أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا، محذرا من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقي مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.

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